- Turchia: attività manifatturiera ai massimi livelli da nove anni - Nel mese di luglio l’attività dell’industria manifatturiera in Turchia è cresciuta al tasso più alto degli ultimi nove anni, e il Purchasing managers’ index (Pmi), indicatore della performance del settore, è aumentato dal 53,9 di giugno al 56,9 per cento del mese di luglio. Lo riporta oggi il quotidiano turco “Daily Sabah”, citando dati forniti dalla Camera dell’industria di Istanbul (Iso) e da Ihs Markit. Valutando i dati, il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara Berat Albayrak ha definito su Twitter il risultato “storico” e ha parlato di “aspettative positive”, anche per la seconda parte dell’anno corrente. La nuova rapida espansione del settore manifatturiero sarebbe conseguenza delle riaperture che hanno avuto luogo in Turchia a partire dallo scorso primo giugno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. Secondo i media turchi, l’allentamento delle misure restrittive sarebbe all’origine anche dell’espansione delle vendite registrata dal mercato automotive turco nel primo semestre 2020, in controtendenza rispetto ai principali mercati europei. (Res)