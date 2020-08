Repubblica Ceca: fonti stampa, per procuratore Zeman premier Babis ha ancora influenza su Agrofert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore statale supremo della Repubblica Ceca, Pavel Zeman, ha definito come non corretta una decisione dell'Ufficio regionale della Boemia centrale per la quale il primo ministro, Andrej Babis, non sarebbe in conflitto di interessi. Lo rivela il portale di informazione "neovlivni.cz". A luglio Zeman ha rifiutato un'impugnazione amministrativa della decisione, ma ha anche aggiunto che il premier mantiene un'influenza decisiva sul gruppo industriale Agrofert da lui fondato. Lo ha fatto in un documento firmato da un suo subordinato, Zdenek Snasel, e datato 17 luglio. Zeman non ha comunque impugnato la decisione ritenendo che non ci fosse un serio interesse pubblico a farlo. La procedura amministrativa riguardava inosservanze minori della legge sul conflitto di interessi. (segue) (Vap)