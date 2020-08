Repubblica Ceca: fonti stampa, per procuratore Zeman premier Babis ha ancora influenza su Agrofert (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di conflitto di interessi contro il premier ceco si trascinano ormai da prima ancora che diventasse capo del governo. Il conflitto è ascrivibile al perdurante legame con il suo conglomerato industriale, Agrofert, nonostante questo sia stato affidato a un trust prima della candidatura del premier. Secondo il portale "irozhlas.cz", che un paio di settimane fa ha avuto accesso allo statuto del fondo, il quale non è al momento pubblico, Babis è il solo beneficiario dei profitti di Agrofert. Il documento indica Babis come disponente del trust e descrive una serie di situazioni nelle quali Agrofert tornerebbe sotto il suo controllo diretto, come per esempio l'abbandono del ruolo di membro del governo o di deputato. Secondo l'organizzazione anti-corruzione Transparency International (Ti), è la prova del conflitto d'interessi del capo del governo. "E' il disponente e beneficiario dei fondi. Nel momento in cui abbandonasse il governo riotterrebbe le sue azioni in Agrofert", ha dichiarato al portale di informazione David Ondracka, direttore di Ti. (Vap)