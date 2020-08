Nord Macedonia: presidente parlamento uscente Xhaferi oggi presiede la seduta costitutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del parlamento macedone, Talat Xhaferi, presiede oggi la seduta costitutiva della nuova assemblea nazionale. Lo ha reso noto il suo ufficio attraverso una nota, secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Xhaferi era stato ricoverato il 24 luglio presso la Clinica per le malattie infettive di Skopje. Gli ultimi test effettuati hanno mostrato che Xhaferi è negativo al Covid-19. Il presidente macedone Stevo Pendarovski conferirà il mandato a governare "a chi avrà garantito la maggioranza parlamentare", ha dichiarato lo stesso capo dello Stato in un'intervista pubblicata lo scorso 30 luglio dal settimanale "Fokus". La maggioranza parlamentare, ha ricordato il capo dello Stato, deve essere formata da 61 deputati. "La norma costituzionale parla chiaro, il mandato deve essere dato alla forza o alle forze che garantiscono la maggioranza dei seggi in parlamento e il presidente della Repubblica non ha margine di manovra su questo", ha precisato Pendarovski. (segue) (Mas)