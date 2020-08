Nord Macedonia: presidente parlamento uscente Xhaferi oggi presiede la seduta costitutiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione macedone, il presidente della Repubblica è obbligato entro i 10 giorni dalla formazione del parlamento a dare mandato per un nuovo governo al partito o ai partiti che garantiscono la maggioranza parlamentare. Il primo ministro designato ha a quel punto 20 giorni di tempo per proporre una squadra e un programma di governo. E' stata fissata al 4 agosto la seduta costitutiva del nuovo parlamento in Macedonia del Nord alla luce dei risultati delle elezioni del 15 luglio. Secondo quanto annunciato il 29 luglio dal presidente uscente del parlamento, Talat Xhaferi, "considerata la pandemia di Covid-19 ed in accordo con le raccomandazioni della Commissione per le malattie infettive, la seduta costitutiva sarà effettuata in linea con i protocolli ed i criteri stabiliti in coordinamento con il presidente della Commissione Zarko Karadzovski, con l'unico obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del virus", si legge in una nota diramata dal parlamento macedone. La seduta prevede dunque il rispetto delle distanze di sicurezza e un numero limitato di giornalisti che potranno seguire l'evento in un'area dedicata. L'Unione socialdemocratica (Sdsm) e la sua coalizione, Noi possiamo, è emersa come prima forza politica nella Macedonia del Nord dalle elezioni parlamentari del 15 luglio. La coalizione dell'ex premier e leader Sdsm, Zoran Zaev, ha ottenuto il 36,12 per cento delle preferenze e 46 seggi in parlamento secondo i dati della Commissione elettorale centrale. (segue) (Mas)