Nord Macedonia: presidente parlamento uscente Xhaferi oggi presiede la seduta costitutiva (5)

- Il partito Alleanza per gli albanesi ha organizzato il 27 luglio a Skopje una protesta di piazza contro "i brogli" che a suo avviso hanno caratterizzato le elezioni parlamentari del 15 luglio. Secondo quanto riporta la stampa locale, la manifestazione si è tenuta sotto lo slogan "Marcia per la democrazia". I leader della forza politica contestano in particolare i voti ottenuti da un altro partito rappresentativo della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). Secondo AA, il Dui "non ha vinto le elezioni" e non ha legittimità per rappresentare la componente albanese in Macedonia del Nord perché avrebbe "manipolato" i voti degli elettori albanesi. I leader di AA hanno definito inoltre il voto del 15 luglio come "le elezioni meno democratiche mai tenute nel paese", poiché caratterizzate da "compravendita di voti, intimidazioni, corruzione e altri tipi di frode elettorale". I manifestanti si sono radunati davanti alla sede della delegazione europea a Skopje per chiedere che i paesi Ue "condannino l'abuso del diritto al voto" e non riconoscano la legittimità dei Dui a rappresentare la componente albanese nella maggioranza parlamentare. Il partito AA chiede infine sostegno alle autorità europee per una riforma del sistema elettorale nel paese prima della convocazione di nuove elezioni. (segue) (Mas)