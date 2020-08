Nord Macedonia: presidente parlamento uscente Xhaferi oggi presiede la seduta costitutiva (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari in Macedonia del Nord si sono concluse il 15 luglio alle 21 dopo 3 giorni di voto, così dilazionato per evitare assembramenti e rispettare le misure sanitarie contro la diffusione del Covid-19. La prima giornata ha visto votare le persone positive al coronavirus presso le proprie abitazioni o strutture ospedaliere. La seconda giornata ha chiamato alle urne le categorie a rischio dal punto di vista sanitario e i detenuti dei penitenziari. La terza giornata ha visto alle urne la restante parte della popolazione con un'affluenza del 50,86 per cento. Lunedì 13 luglio hanno votato 723 positivi al Covid-19, mentre la seconda giornata ha visto votare 8.325 malati cronici o infermi su un totale di 8.852, con un'affluenza relativa del 94,04 per cento. In 13 penitenziari hanno votato, su 1.657 iscritti nell'elenco degli elettori, 1.272 aventi diritto pari al 76,76 per cento in termini di affluenza. Nelle 17 case di cura hanno votato 234 cittadini fra i 357 aventi diritto, con un'affluenza relativa pari all'80,62 per cento. I 6 rifugiati interni conteggiati nell'elenco della seconda giornata non si sono presentati a votare. Il processo di voto è stato seguito da circa duemila osservatori locali e stranieri. In corsa per il rinnovo del parlamento sono stati 1.578 candidati appartenenti a 15 tra coalizioni e partiti. Il silenzio elettorale è scattato alla mezzanotte del 13 luglio ed è durato fino alle 21 del 15 luglio. (segue) (Mas)