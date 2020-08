Nord Macedonia: presidente parlamento uscente Xhaferi oggi presiede la seduta costitutiva (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni previste inizialmente per il 12 aprile. Il 3 gennaio l'ex premier Zoran Zaev ha rassegnato le dimissioni a causa del mancato avvio dei negoziati di adesione con l'Unione europea nel 2019. I negoziati sono stati poi avviati su decisione degli Stati membri a marzo di quest'anno. Da gennaio fino ad ora il paese è stato governato dall'esecutivo tecnico del premier ad interim Oliver Spasovski. Un ingresso rapido nell'Unione europea, l'abbattimento del livello di corruzione e più investimenti nel sistema sanitario sono state alcune delle promesse delle forze politiche macedoni nella campagna elettorale prima del voto. "Abbiamo aderito alla Nato e mi aspetto che i primi capitoli (con l'Unione europea) vengano aperti a settembre o a ottobre. Questo ci aprirà anche la strada all'accesso ai fondi europei. Quando c'erano decisioni coraggiose da prendere, noi le abbiamo prese e oggi ne vediamo i risultati in ogni settore", aveva dichiarato Zaev nel corso della campagna elettorale. "Sarà un momento decisivo per scegliere fra due concetti di fondo, se scegliere l'ingiustizia, il crimine e la corruzione o se scegliere la dignità", aveva detto invece Mickoski nelle settimane precedenti al voto. Naser Ziberi, candidato a premier di Dui, aveva promesso sostegno economico alle famiglie, in particolare alle giovani coppie al di sotto dei 35 anni. (segue) (Mas)