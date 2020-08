Fase 3: Confcommercio Milano, 60 per cento imprese non chiude per ferie, più aperture in periferia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli esercizi non alimentari, dopo il 91 per cento di questa settimana, a partire dall'8 agosto e fino al 22 agosto le aperture scendono: 28 per cento fino al 14 agosto e una media dell'11 per cento fino al 21 agosto. Decisa risalita di aperture d'attività a partire dal 22 agosto: 69 per cento fino al 28 agosto e 84 dal 29 agosto al 4 settembre. La media d'apertura è di 2,9 settimane. I pubblici esercizi, bar e ristoranti, mantengono un discreto livello d'apertura anche nella parte centrale d'agosto, all'insegna di una Milano d'agosto da poter vivere in città: nella prima settimana del mese è aperto l'83 per cento, all'8 al 14 agosto il 54, per poi assestarsi su una media d'apertura del 33 per cento fino al 21 agosto. Dal 22 al 28 agosto il 69 per cento è aperto, dal 29 agosto al 4 settembre il 76. Complessivamente la media d'apertura è di 3,3 settimane. Per quanto riguarda i servizi alla persona e alle imprese, dal 79 per cento di aperture di questi giorni si scende al 39 per cento dall'8 al 14 agosto e si mantiene (media del 33 per cento di attività aperte) una buona copertura dal 15 al 21 agosto. Risalita al 65 per cento dal 22 al 28 agosto e ulteriore incremento dal 29 agosto al 4 settembre, con l'81 per cento di attività aperte. La media d'apertura è di 3,1 settimane. Nel settore turismo 31 per cento di aperture nella parte centrale d'agosto e ritorno a poco più del 50 per cento di aperture alla fine del mese/primi di settembre. La media d'apertura è di 2,3 settimane. Per gli artigiani picchi di apertura in questa prima settimana (67 per cento) e dal 29 agosto al 4 settembre (62 per cento). 24 per cento di apertura dall'8 al 14 agosto, 10 per cento dal 15 al 21 agosto e 52 per cento dal 22 al 28 agosto, per una media d'apertura di 2,5 settimane. Infine le imprese professionali: il 68 per cento è al lavoro in questa prima settimana d'agosto; il 32 per cento dall'8 al 14 agosto; l'11 per cento fino al 21 agosto; il 29 per cento dal 22 al 28 agosto e il 46 per cento dal 29 agosto al 4 settembre. La media d'apertura è di 2,2 settimane. (segue) (com)