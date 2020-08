Honduras: presidente Hernandez negativo al test coronavirus, torna alle "attività normali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, ha annunciato di non avere più il nuovo coronavirus, infezione che lo aveva colpito a metà giugno, e che - pur seguendo le prescrizioni mediche - è pronto a tornare alle "normali attività". "Nel mio caso personale condivido con voi che la mia prova della Covid-19 è stata negativa e posso iniziare il percorso di recupero seguendo le indicazioni di rimanere in casa, prendere i farmaci e fare attività fisica", ha detto il capo dello stato nel corso di una videoconferenza citata dal quotidiano "El Heraldo". "Presto potrò riprendere le mie attività normali, ma nel frattempo continuerò a lavorare da casa", ha spiegato il presidente ribadendo l'impegno a combattere la pandemia, e a difendere un uso trasparente delle risorse pubbliche dedicate all'emergenza: "è denaro di tutti, e per questo continueremo senza tregua a sollecitare la partecipazione di supervisori". (segue) (Mec)