Honduras: presidente Hernandez negativo al test coronavirus, torna alle "attività normali" (2)

- L'annuncio della malattia era stato dato dallo stesso presidente, il 16 giugno. “Come presidente e cittadino responsabile voglio comunicarvi che durante il fine settimana ho iniziato a sentirmi poco bene e oggi mi è stata diagnosticata la Covid-19”, ha detto il capo dello stato in un discorso trasmesso in televisione. “Mi hanno raccomandato di stare a riposo ma io continuerò a lavorare da remoto e attraverso i miei collaboratori”, ha aggiunto. In Honduras, con 43.794 casi e 1.384 morti, vige il coprifuoco e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 9 agosto. Permessa, sulla base dei numeri di carta di identità, la circolazione per gli acquisti essenziali nei giorni feriali, serrata totale il fine settimana. Pur non anticipando formalmente le misure, le autorità stimano in base all'andamento dei contagi che il regime rimarrà in vigore fino alla fine di agosto. (Mec)