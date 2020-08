Honduras: coronavirus, stato di emergenza prorogato fino al 9 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Honduras ha prorogato fino al 9 agosto lo stato di emergenza disposto per fare fronte alla diffusione del nuovo coronavirus. Permessa, sulla base dei numeri di carta di identità, la circolazione per gli acquisti essenziali nei giorni feriali, mentre il fine settimana permane il regime di serrata totale. Pur non anticipando formalmente le misure, le autorità stimano che in base all'andamento dei contagi, il regime rimarrà in vigore fino alla fine di agosto. Nella giornata di lunedì, il presidente Juan Orlando Hernandez, ha annunciato di non avere più il nuovo coronavirus, infezione che lo aveva colpito a metà giugno, e che - pur seguendo le prescrizioni mediche - è pronto a tornare alle "normali attività". (Mec)