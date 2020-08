India: stampa, bloccate app cinesi Baidu e Weibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha bloccato il motore di ricerca Baidu e il social network Weibo, entrambi cinesi, nel contesto delle frizioni con la Cina originate da questioni di confine. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Nuova Delhi ha chiesto la rimozione delle due applicazioni dal Google Play Store e dall’Apple Store, oltre che dagli Internet service provider. Secondo il giornale, Baidu e Weibo fanno parte della lista di 47 app messe al bando il 27 luglio. Quell’elenco è stato compilato dopo il divieto del 29 giugno e comprende prevalentemente cloni delle applicazioni precedentemente vietate. Il ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica ha inviato una comunicazione scritta alle compagnie già destinatarie del divieto minacciando iniziative legali in caso di prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente chiuso il suo account Weibo, aperto nel 2015. (segue) (Inn)