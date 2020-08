India: stampa, bloccate app cinesi Baidu e Weibo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono “preoccupazioni su aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy di 1,3 miliardi di indiani”, ha spiegato il comunicato del ministero, ed “è stato recentemente notato che tali preoccupazioni rappresentano una minaccia anche per la sovranità e la sicurezza”. In particolare, il ministero ha sostenuto di aver ricevuto numerosi reclami da varie fonti sull’uso improprio di alcune app disponibili su piattaforme Android e iOS “per il furto e la trasmissione clandestina dei dati degli utenti in modo non autorizzato a server che hanno sedi al di fuori dell’India”. “La raccolta di questi dati, la sua estrazione e profilazione da elementi ostili alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’India, che alla fine incide sulla sovranità e integrità dell’India, è una questione di profonda e immediata preoccupazione che richiede misure di emergenza”, ha aggiunto la nota. Il comunicato, infine, ha sottolineato che un’azione rigorosa è stata sollecitata da più parti: il Centro indiano di coordinamento sui reati informatici, il ministero dell’Interno, i cittadini che si sono rivolti alla Squadra di risposta all’emergenza informatica (Cert-in), rappresentanti politici dentro e fuori il parlamento. (segue) (Inn)