Ungheria: ministro Finanze, al via piano di sostegno allo sviluppo "verde"

- L'Ungheria ha avviato un bando da 7,3 miliardi di fiorini (21 milioni di euro), risorse europee e statali, per sostenere progetti di sviluppo indirizzati rendere più "verde" l'economia. Lo riferisce il ministro delle Finanze di Budapest, Mihaly Varga, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Le imprese possono chiedere finanziamenti tra 20 e 400 milioni di fiorini (da 55 mila euro a oltre 1 milione) per l'acquisto di nuove attrezzature, per aggiornamenti tecnologici, per investimenti infrastrutturali e immobiliari. I sussidi sono a disposizione di micro, piccole e medie imprese. Le domande saranno vagliate entro il 31 agosto. "Il sostegno alle piccole e medie imprese è particolarmente importante durante la crisi indotta dal coronavirus, perché contribuisce alla creazione di posti di lavoro e a mantenere la competitività dell'economia ungherese", ha detto Varga. (Vap)