Romania: il paese ha il secondo tasso in Europa di pazienti positivi a Covid-19 rispetto a test giornalieri

- La Romania ha registrato nell'ultima settimana il secondo tasso più alto in Europa di pazienti positivi al Covid-19 rispetto al numero di test giornalieri dopo l'Ucraina. Secondo i dati forniti da Our World in Data, 5,8 romeni sono risultati positivi su 100 tamponi, mentre in Ucraina, che ha il tasso più alto in Europa, il dato si attesta a 7,6 persone su 100 tamponi. Fra i paesi europei con un tasso positivo elevato vi sono: la Spagna col 5 per cento; la Bulgaria col 4,5 per cento; la Croazia col 4,4 per cento, la Serbia con il 3,9 per cento; la Svizzera con il 3,3 per cento; e la Repubblica ceca con il 3,3 per cento. D'altra parte, i paesi nordici (Finlandia, Norvegia, Danimarca), i Paesi Baltici (Lettonia, Lituania), Grecia, Germania, Italia e Regno Unito hanno tassi positivi inferiori all'1 per cento. A livello globale, la situazione più preoccupante per quanto riguarda il tasso positivo si riscontra in Messico (77,60 per cento), Bolivia (52,10 per cento) e Argentina (48,90 per cento). Gli Stati Uniti hanno registrato un tasso positivo nell'ultima settimana dell'8,3 per cento. Il bilancio della pandemia in Romania ha raggiunto 54.009 infezioni, 27.720 guariti e 2.432 decessi.(Rob)