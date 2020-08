Spagna: “El Mundo”, Juan Carlos potrebbe rientrare in Spagna già a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito Juan Carlos, dopo la volontà espressa pubblicamente ieri di abbandonare il paese in seguito a diverse inchieste giudiziarie che lo vedono coinvolto, potrebbe rientrare in Spagna già il mese prossimo. Lo ha rivelato il quotidiano "El Mundo" che raccolto la testimonianza di uno degli amici più intimi dell'ex monarca: "E' di buon umore e ci ha detto abbastanza normalmente che probabilmente potrebbe tornare a settembre". Come evidenzia "El Mundo", Juan Carlos ha indirizzato la lettera al figlio "e non al popolo spagnolo, come inizialmente previsto dal palazzo della Zarzuela" (la residenza della Casa reale), comunicando la decisione di lasciare il paese "in questo momento". Un'affermazione "indubbiamente rilevante, ma non così solenne come se fosse rivolta a tutti i cittadini". Secondo le fonti consultate dal quotidiano, ciò sarebbe dovuto ad una "strategia” volta a valutare i prossimi passi. Juan Carlos avrebbe comunicato alla sua cerchia più intima che inizialmente si sarebbe recato in Galizia e poi probabilmente in Portogallo, a Porto o a Cascais (dove ha trascorso molti anni della sua infanzia). Altri testimoni non escludono che possa trasferirsi nella Repubblica Dominicana in uno dei palazzi appartenenti all'imprenditore spagnolo Pepe Fanjul, proprietario di una grande imprese di zucchero. (Spm)