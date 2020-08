© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue anche in questi giorni d'agosto la crescita dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia che ieri, 3 agosto, hanno raggiunto i 64,3 miliardi di euro, per 938 mila domande pervenute, di cui 797 mila fino a 30 mila euro, per 15,8 miliardi di euro. Lo riferisce l'Associazione bancaria italiana (Abi). (Rin)