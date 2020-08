Usa-Corea del Sud: Washington nomina nuovo inviato per colloqui su costi difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha nominato un nuovo inviato incaricato dei colloqui con la Corea del Sud in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle Forze Usa in quel paese asiatico. Lo ha annunciato un portavoce del dipartimento nella giornata di ieri, 3 agosto. Donna Welton, già assistente dell’ambasciatore Usa in Afghanistan, subentrerà a Jim DeHart, nominato la scorsa settimana coordinatore Usa per la Regione artica. “Come successore del signor DeHart, la signora Welton porterà avanti i negoziati sul Rok Special Measures Agreement, sul Japan Host Nation Support Agreement, e tutti gli altri accordi di cooperazione alla difesa e negoziati di condivisione dei costi condotti a livello globale”, ha spiegato il portavoce. (segue) (Nys)