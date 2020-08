Auto: Ifo, primi segnali di ripresa per l'industria tedesca, si stima aumento dell'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica tedesca sta mostrando i primi segnali di ripresa e i vari marchi hanno previsto un aumento delle esportazioni. È quanto riferisce l’istituto per la ricerca economica Ifo. Secondo quanto emerge dal rapporto, le voci legate alle aspettative aziendali, la domanda e i portafogli degli ordini hanno registrato dei miglioramenti a luglio. Le aspettative commerciali sono aumentate significativamente per il secondo mese consecutivo a luglio, attestandosi a quota 43,7 punti, in netto aumento rispetto ai 26,9 punti registrati a giugno. Le stime sull’aumento dell’export da parte dei produttori mostrano, invece, che l’indice è salito a 40,8 punti rispetto ai 17,3 punti a giugno. L’istituto tedesco, tuttavia, ribadisce che l’indicatore in merito alla situazione aziendale del settore resta ancora negativo, passando dai -81,9 punti di giugno ai -65,5 punti del mese scorso. (Geb)