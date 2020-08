Nicaragua-Russia: vicepresidente Murillo, negoziati per produzione vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nicaraguense ha confermato di aver avviato dei negoziati con la Russia per la produzione di un vaccino contro il Covid-19 nel paese centroamericano. Lo ha detto il vicepresidente nicaraguense, Rosario Murillo, secondo cui l’ambasciatore a Mosca, Alba Azucena Torres, sta “partecipando a delle videoconferenze volte non solo a ottenere il vaccino ma anche ad avviare la produzione qui in Nicaragua”. Il vaccino potrebbe essere prodotto presso l'Istituto di biotecnologia latinoamericano Mechnikov, che è una filiale dell'Istituto di ricerca sierologico di San Pietroburgo. (segue) (Mec)