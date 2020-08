Nicaragua-Russia: vicepresidente Murillo, negoziati per produzione vaccino anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre ufficiali in Nicaragua riferiscono di 3.672 casi di contagio e 116 morti legati alla Covid-19, anche se da diverse parti - tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) - si denuncia poca trasparenza nelle informazioni. Da ultimo l'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in rilievo la mancanza di test a tappeto per valutare la dimensione del fenomeno. Un panel di esperti multidisciplinari (Observatorio ciudadano de Covid-19), il cui lavoro è stato adottato dall'Oms, parla di 8.755 contagi e 2.847 decessi. (Mec)