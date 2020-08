Imprese: Intesa Sanpaolo, adesioni definitive Opas su Ubi pari al 91 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo raggiungerà il 91,0139 per cento del capitale di Ubi Banca, tenendo conto dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto e scambio e dei titoli Ubi già posseduti. Con un comunicato diffuso ieri in tarda serata si evidenzia come sono state 1.031.958.027 le azioni Ubi portate in adesione pari a circa il 90,203 per cento delle Azioni Ubi oggetto dell'offerta e a circa il 90,184 per cento del capitale sociale di Ubi Banca. Rispetto a quanto indicato nel comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 30 luglio 2020, si registra una variazione in aumento delle adesioni per 1.500 azioni Ubi. Alla data del documento di offerta, l'offerente deteneva, direttamente e indirettamente (anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona) 288.204 azioni ordinarie di Ubi, pari allo 0,0252 per cento.Per effetto del regolamento dell'offerta e sulla base dei risultati Intesa Sanpaolo giungerà a detenere complessivamente 1.041.458.904 azioni Ubi, pari a circa il 91,0139 per cento del capitale sociale di Ubi Banca. Essendosi l'offerta attestata tra il 90 e il 95 per cento del capitale, si sono verificati i presupposti per l'obbligo di acquisto delle partecipazioni residue. I titolari di azioni Ubi potranno venderle a Intesa alle stesse condizioni dell'opas o, alternativamente, chiedere la liquidazione con un corrispettivo integralmente in contanti, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di Intesa nei giorni del 29, 30 e 31 luglio e del 3 e 4 agosto, a cui aggiungere 0,57 euro ad azione. L'istituto ha poi verificato che tutte le condizioni di efficacia dell'operazione "risultano avverate o, secondo i casi, rinunciate da Intesa Sanpaolo" e che "pertanto, l'offerta è efficace e può essere perfezionata". Il pagamento del corrispettivo avverrà domani, 5 agosto. In base alle adesioni, la parte cash dell'Opas comporterà un esborso di 588,2 milioni. (Com)