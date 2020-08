Hong Kong: coronavirus, misure di distanziamento prorogate fino all’11 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha prorogato di una settimana, fino all’11 agosto, le misure di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina per contenere l’epidemia di coronavirus. Restano vietate le riunioni di più di due persone.“Alla luce della valutazione dei rischi per la salute pubblica, in particolare dei rischi più elevati provocati dalle attività condotte senza indossare mascherine e da varie attività sociali come dimostrato in recenti casi, siamo dell’opinione che al momento sia necessario prorogare le misure di distanziamento sociale”, ha riferito un portavoce dell’ufficio per la Salute e l’alimentazione. Piscine, palestre e locali per karaoke rimangono chiusi, così come pub e bar. I ristoranti devono limitarsi al servizio da asporto tra le 18 e le 5 mentre possono accogliere non più di due persone per tavolo negli altri orari. Ieri il Centro per la protezione della salute ha segnalato 80 nuovi casi e il totale è salito a 3.590, con 40 decessi. (Cip)