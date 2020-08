Energia: Bp punta sulle rinnovabili, spesa per abbattere emissioni CO2 salirà a 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico Bp ha dichiarato che aumenterà la sua spesa per abbattere le emissioni di CO2 entro il 2030 a 5 miliardi di dollari all’anno. È quanto riferito dalla società britannica che ha presentato oggi l’ultimo aggiornamento sul suo andamento economico, relativo ai dati del secondo trimestre, confermando la volontà di spingere sulle rinnovabili, aumentando la produzione annua da questa tipologia di fonti a 50 gigawatt e riducendo al contempo la produzione di petrolio e gas del 40 per cento rispetto al 2019. Il portafoglio che intende costruire includerà fonti rinnovabili, bioenergia e una posizione di primo piano nelle tecnologie per lo sviluppo dello stoccaggio e della cattura di idrogeno e anidride carbonica. La produzione di petrolio e gas di Bp dovrebbe ridursi di almeno un milione di barili di petrolio equivalenti al giorno, pari al 40 per cento, dal livello registrato nel 2019 entro il 2030, ha riferito Bp, aggiungendo che interromperà le attività di esplorazione di petrolio e gas in nuovi paesi. (Rel)