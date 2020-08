Libia: Misurata dichiara lo stato di emergenza per contrastare diffusione coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio municipale di Misurata, “città-Stato" situata 180 chilometri a est di Tripoli, la capitale della Libia, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiuso i valichi terrestri in entrata e in uscita ad eccezione di casi medici urgenti nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce il Consiglio municipale della città libica in una nota nella quale dichiara di aver adottato diverse misure a causa del peggioramento dell'espansione epidemiologica del Sars-Cov-2. Nel comunicato stampa, il Consiglio municipale ha chiesto la cooperazione di tutti i cittadini al fine di limitare la diffusione del virus, invitando tutti i funzionari delle istituzioni, enti pubblici e privati e cittadini "a comprendere la pericolosa situazione che il Paese e la città di Misurata stanno attraversando e ad avere la necessaria cooperazione con le squadre incaricate di gestire la crisi. Ieri la città ha registrato 114 casi di coronavirus , a fronte di un totale di 226 contagi confermati nella aree controllata dal Governo di accordo nazionale libico (Gna). Dall’esplosione della pandemia in Libia sono stati registrati 3.837 casi di coronavirus e 83 decessi.(Lit)