Usa-Singapore: colloquio Pompeo-Balakrishnan, focus su Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto ieri un colloquio telefonico col ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan. Stando a quanto riferito dal viceportavoce del dipartimento di Stato statunitense, Cale Brown, il responsabile della diplomazia di Washington ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti ai paesi del Sud-est asiatico nella difesa dei loro diritti di sovranità e delle norme internazionali e l’opposizione ai tentativi della Cina di “usare la coercizione per spingere le sue illegittime pretese nel Mar Cinese Meridionale”. I due interlocutori hanno discusso dell’importanza della partnership bilaterale e di come espandere ulteriormente la cooperazione in futuro, anche in consessi come l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.(Nys)