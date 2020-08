Governo: Berlusconi, impossibile esecutivo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale "non è mai stato nel novero delle cose possibili, né di quelle auspicabili". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a "La Verità". "Io spero in un superamento dell' attuale governo e dell' attuale maggioranza e la strada maestra per questo sono le urne. In ogni caso - aggiunge il cavaliere - la soluzione non è mettere insieme forze fra loro incompatibili. Questo produrrebbe solo paralisi e farebbe male all' Italia. La ricostruzione nel dopoguerra e il miracolo economico sono avvenuti a opera di una coalizione di cattolici e liberali - il cosiddetto centrismo - chiaramente alternativa alla sinistra in un clima di forte contrapposizione ideologica e politica. Eppure, in dieci anni l' Italia è passata dal disastro al benessere", conclude Berlusconi. (Rin)