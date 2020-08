Malesia: condanna ex premier Najib crea attriti nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di condanna in primo grado ai danni dell’ex primo ministro della Malesia Najib Razak, in relazione alla malversazione di miliardi di dollari del fondo d’investimento sovrano 1Mdb, ha creato tensioni all’interno della maggioranza di governo del premier Muhyiddin Yassin, appoggiata sinora dalla coalizione conservatrice guidata sino al 2018 dallo stesso Najib, L’Orgaizzazione nazionale dei malay uniti (Umno). All’indomani della condanna di Najib, l’Umno ha annunciato che non intende unirsi all’alleanza politica guidata dal premier in carica, e preferisce invece consolidare l’asse con il Partito islamico della Malesia (Pas). L’Umno ha precisato che il suo ritiro dalla coalizione di governo non avrà effetto immediato, ma l’annuncio rappresenta comunque un duro colpo per il governo, posto di fronte alla prospettiva di una crisi parlamentare. Secondo diversi politologi, il vero obiettivo dell’Umno è far valere il proprio peso all’interno dell’alleanza di governo per assumerne il controllo. L’attuale governo si è insediato lo scorso marzo, dopo uno scontro di potere seguito alle dimissioni del premier Mahathir Mohamad. L’esecutivo può contare attualmente su una maggioranza risicata alla Camera bassa del parlamento malese di 222 seggi: l’Umno e il Pas controllano assieme 57 seggi parlamenti, più dei 31 del partito di Muhyiddin, Bersatu. (segue) (Fim)