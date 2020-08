Giappone: misteriosi pacchetti di semi dalla Cina recapitati a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone stanno tentando di risalire alle origini di misteriosi pacchetti postali provenienti dalla Cina e contenenti semi di piante non meglio identificate, recapitati nelle scorse settimane a famiglie sull’intero territorio nazionale giapponese. Le autorità si sono attivate dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni, raccomandando di non piantare i semi in questione, che potrebbero essere infettati da virus, batteri o parassiti. Episodi simili si sono verificati nel recente passato anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, scrive l’agenzia di stampa “Kyodo” dopo le segnalazioni delle autorità nella giornata di ieri, 3 agosto. (Git)