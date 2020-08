Usa: nomina Trump all’Usaid si dimette, denuncia “clima anti-cristiano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merritt Corrigan, nominata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vice-funzionario di collegamento della Casa Bianca presso l’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaid), ha rassegnato le dimissioni, dopo aver accusato l’agenzia di alimentare un “pervasivo clima anti-cristiano”. Come molte delle nomine del presidente Trump, Corrigan era stata oggetto di pesanti critiche da parte della stampa Usa per le sue posizioni controverse in merito ai diritti gay e al ruolo delle donne in politica. Prima di rassegnare le dimissioni, Corrigan ha pubblicato una serie di tweet accusando i media di “attaccarla” per il suo “credo cristiano”. Dalla sua nomina, lo scorso giugno, Corrigan è stata effettivamente oggetto di continue attenzioni e critiche da parte dei media, alimentate da tweet e posizioni controverse, ad esempio contro l’attribuzione alle donne di ruoli elettivi e contro l’omosessualità, definita dalla funzionaria “una perversione”.(Nys)