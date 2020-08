Imprese: Samsung non produrrà più personal computer in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronic Shuzhou Computer, l’unità che gestisce lo stabilimento cinese, è stata istituita nel 2002, ed ha prodotto da allora personal computer destinati perlopiù ai mercati di Corea del Sud, Nord America e Cina. Negli scorsi anni lo stabilimento era arrivato ad impiegare 6.500 persone, ma da allora la forza lavoro è stata drasticamente ridotta, e l’impianto non conta oggi più di 1.700 addetti. Le spedizioni globali di personal computer sono calate dello 0,6 per cento lo scorso anno, a 261,23 milioni di unità, secondo la società di ricerca Gartner. L’azienda cinese Lenovo detiene la quota maggiore del mercato mondiale di pc – 24,1 per cento – seguita dalla statunitense HP, con il 22,2 per cento. (Git)