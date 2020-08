Cina-Usa: media di Stato, Pechino non accetterà il “furto” di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non accetterà il “furto” di una sua azienda tecnologica, e si riserva di rispondere in maniera appropriata alle pressioni di Washington su ByteDance affinché cede a Microsoft il social media TikTok. Lo scrive oggi il quotidiano ufficiale cinese “China Daily”, in un editoriale che denuncia le pressioni sul social media come una forma di “prevaricazione” frutto della politica del “primato americano”, una “visione a somma zero” che non lascia alcuna scelta alla Cina, se non quella di “sottomettersi o ingaggiare una battaglia mortale sul fronte tecnologico”. Secondo il quotidiano, Pechino dispone però di “molteplici risposte possibili” alle prevaricazioni di Washington. (segue) (Cip)