Cina-Usa: media di Stato, Pechino non accetterà il “furto” di TikTok (3)

- Il segretario del Commercio degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, è tornato a sollecitare una vendita del social media TikTok o un blocco totale dei suoi servizi negli Stati Uniti, aggiungendo che la app per la condivisione di brevi video di proprietà della società cinese ByteDance non può continuare ad operare negli Usa nella sua forma attuale. Intervistato dall’emittente “Abc News” nella giornata di domenica, 2 agosto, Mnuchin ha confermato che TikTok è oggetto di controllo da parte del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, da lui diretto. “Dirò pubblicamente che l’intero comitato concorda che TikTok non possa rimanere nella sua forma attuale, perché rischia di rispedire (in Cina) le informazioni relative a 100 milioni di americani”, ha detto Mnuchin. (segue) (Cip)