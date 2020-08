Argentina: caso Maldonado, denunciati ex funzionari governo Macri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una precedente sentenza della corte d'Appello emessa nel settembre del 2019 affermava invece che l'indagine che aveva portato alla sentenza di assoluzione di primo grado nei confronti del personale della Gendarmeria non aveva tenuto conto di numerose testimonianze e prove presentate dall'accusa. Secondo il tribunale di secondo grado la morte di Maldonado si può definire come "traumatica" e circondata da elementi caratterizzati come "dubbiosi" proprio per il fatto di essere avvenuta "nella circostanza di un intervento delle forze dell'ordine". Le autorità giudiziarie argentine avevano archiviato in primo grado il caso Maldonado nel novembre del 2018 con una sentenza del giudice federale argentino Gustavo Lleral, nella quale veniva scartata definitivamente l'ipotesi di sparizione forzata e veniva assolto l'unico imputato del processo, il gendarme Echazú. (Abu)