Usa: Trump, una "parte sostanziale" della vendita di Tik Tok spetta al Tesoro (2)

- Lo scorso 31 luglio Trump ha annunciato che avrebbe firmato un ordine esecutivo per bloccare l’uso del social network cinese Tik Tok nel paese. "Una parte molto consistente di quel prezzo dovrà entrare nel Tesoro degli Stati Uniti perché stiamo rendendo possibile questo affare", ha detto Trump. Non è chiaro tuttavia come il governo degli Stati Uniti possa esigere parte del prezzo di acquisto. Il presidente ha poi aggiunto "[TikTok] sarà chusa il 15 settembre, a meno che Microsoft o qualcun altro non sia in grado di acquistarla e di concludere un accordo, un accordo appropriato in modo che il Tesoro... degli Stati Uniti riceva un sacco di soldi". Daniel Elman, analista della Nucleus Research, ha detto che una vendita "potrebbe prefigurare un'ondata crescente di acquisizioni di società cinesi di Internet da parte di società statunitensi, soprattutto se le tensioni geopolitiche continueranno a crescere". (Nys)