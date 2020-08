Usa: capo Fed di Minneapolis, servirebbe un lockdown di quattro o sei settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ha detto all'emittente "Cnn" che una serrata "davvero dura" di quattro o sei settimane potrebbe portare benefici all'economia statunitense, in quanto il Congresso "ha le risorse per sostenere coloro che soffrono di più" durante la pandemia del coronavirus. Un lockdown di questo tipo, secondo Kashkari, "potrebbe portare al conto alla rovescia dei contagi". Se questo non dovesse accadere, spiega il funzionario, "abbiamo solo questo virus furioso che si sta diffondendo in tutto il paese con riesplosioni dei contagi e blocchi parziali per un altro anno o due". Kashkari ha predetto che "molte, molte altre" piccole e grandi aziende rischiano di dichiarare fallimento, portando ad una "ripresa molto più lenta per tutti noi". L'economia statunitense si è ridotta ad un tasso annualizzato del 32,9 per cento nel secondo trimestre - la peggiore contrazione mai registrata dal 1947, secondo "Axios". Kashkari ha anche detto detto che il tasso di risparmio personale degli Stati Uniti è "decollato". "Prima della crisi, era intorno all'8 per cento", ha aggiunto. "Ora è intorno al 20 per cento". Questo permette al Congresso, secondo Kashkari, di avere più risorse per sostenere coloro che sono stati licenziati, ha spiegato Kashkari. (Nys)