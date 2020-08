Corea del Nord: rapporto Onu menziona progressi verso miniaturizzazione ordigni atomici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sta portando avanti il proprio programma per lo sviluppo di armi nucleari, ed ha “probabilmente sviluppato ordigni nucleari miniaturizzati installabili sulle testate dei suoi missili balistici”. E’ quanto afferma un rapporto confidenziale del gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite incaricato di monitorare le sanzioni ai danni di Pyongyang. Secondo il rapporto, citato dal quotidiano “Nikkei”, gli ultimi sei test nucleari effettuati dalla Corea del Nord negli ultimi anni hanno probabilmente aiutato il paese a dotarsi di testate nucleari di piccole dimensioni. La Corea del Nord non effettua test nucleari dallo scorso settembre 2017. Il rapporto ad interim è stato sottoposto all’attenzione del comitato per le sanzioni alla Corea del Nord del Consiglio di sicurezza Onu nella giornata di ieri, 3 agosto. Secondo il rapporto, il Nord “sta portando avanti il suo programma nucleare, inclusa la produzione di uranio altamente arricchito e la costruzione di reattori sperimentali ad acqua leggera”. (segue) (Git)