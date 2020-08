Giappone-Cina: tifone interrompe intrusioni navali presso le isole Senkaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imbarcazioni della Guardia costiera cinese hanno temporaneamente abbandonato le acque in prossimità delle Senkaku (Diaoyu in cinese), l’atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone e rivendicato dalla Cina, a causa di una tempesta in arrivo in quell’area. La Cina manteneva una presenza navale ininterrotta al largo delle isole da ben 111 giorni, costringendo la Guardia costiera e l’Aeronautica militare giapponesi a un’attività di pattugliamento e dissuasione incessanti. Dallo scorso aprile le navi cinesi hanno tentato di sorvegliare le attività di pesca giapponesi; all’inizio di luglio, due imbarcazioni della Guardia costiera hanno sconfinato nelle acque territoriali del Giappone per oltre 39 ore, l’incidente più lungo nel suo genere da settembre 2012. (segue) (Git)