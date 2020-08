Brasile: Petrobras avvia fase finale per noleggio rigassificatore di Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha pubblicato il bando relativo alla gara d'appalto per il noleggio del Terminal di rigassificazione di Gas naturale liquido (Gnl) nel largo dello stato di Bahia. L'impianto industriale permette di riportare il gas dallo stato liquido (Gnl) utilizzato per il trasporto marittimo a quello gassoso, utile per il trasporto terrestre attraverso gasdotti fino al consumo finale. L'offerta è aperta solo alle società pre-qualificate nell'ambito del bando di selezione pubblicato a dicembre del 2019. L'impianto è costituito da un molo tipo isola con tutti i servizi necessari per l'attracco e l'ormeggio di navi Fsru (Unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante) e il trasferimento di gas verso gasdotti o altre imbarcazioni. Il flusso di rigassificazione massimo è di 20 milioni di metri cubi al giorno. (segue) (Brb)