Usa: Trump minaccia un'azione legale contro il Nevada sul voto per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha minacciato un'azione legale dopo che il Nevada ha approvato un disegno di legge per spedire le tessere elettorali a tutti gli elettori attivi, suggerendo che il provvedimento renderebbe impossibile la vittoria dei repubblicani alle elezioni generali di novembre. Lo riporta il sito "Politico". "In un colpo di stato illegale a tarda notte, il governatore del Nevada ha reso impossibile ai repubblicani di vincere lo Stato", ha scritto Trump su Twitter. "L'Ufficio Postale non potrebbe gestire il traffico di voti per corrispondenza senza preparazione. Usano il Covid per fregarci lo Stato. Ci vediamo in tribunale". Il post del presidente sui social media è arrivato dopo che i legislatori dello stato del Nevada hanno approvato un ordine che invia automaticamente le tessere per posta agli elettori. La firma alla legge è del governatore democratico del Nevada, Stephen Sisolak. (Nys)