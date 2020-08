Ponte Genova: Ascani (Pd), oggi si segna un nuovo punto di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, sottolinea che "il crollo del ponte Morandi è una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese. Due anni dopo, nel ricordo e nel rispetto delle 43 vittime di quel tragico giorno - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, viene inaugurato il nuovo viadotto autostradale, progettato da Renzo Piano e costruito a tempo record. Non è una giornata di festa. Non può esserlo. Bisogna chiedere giustizia per i familiari delle vittime, che il presidente Mattarella ha incontrato prima dell’inaugurazione, e lavorare affinché episodi simili non possano più ripetersi. Dobbiamo assicurarci", prosegue Ascani, "che ci siano tutte le risorse necessarie per il controllo e la manutenzione delle nostre infrastrutture. Investire sulle nostre aziende, sulle tecnologie e sulle competenze, per diminuire i tempi di costruzione delle opere, assicurandoci che siano sicure. Oggi - conclude il viceministro - si segna un nuovo punto di partenza, di unione fra passato e presente, di memoria e di impegno comune". (Rin)