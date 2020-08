Usa: da procura di Manhattan indagine su possibili frodi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha suggerito oggi di indagare sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua società Mazars per possibili frodi bancarie e assicurative. Lo riporta il "New York Times". Fino ad ora, l'inchiesta del procuratore Cyrus Vance era apparsa in gran parte incentrata sui pagamenti effettuati nel periodo precedente le elezioni presidenziali del 2016 a due donne che hanno detto di avere avuto rapporti sessuali Trump, per farle tacere. I procuratori non hanno identificato direttamente l'oggetto della loro nuovo inchiesta. Ma hanno detto che affermazioni "indiscusse" contenute in precedenti documenti del tribunale e diverse notizie sulle pratiche commerciali di Trump hanno ampiamente giustificato il mandato di comparizione.(Nys)