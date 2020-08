Usa: morte George Floyd, tabloid inglese pubblica immagini mai viste del fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Minnesota sta indagando su come il tabloid britannico "Daily Mail" abbia ottenuto in esclusiva un filmato della polizia che mostra l'arresto e la morte di George Floyd. Lo riporta il "Toronto Star". Il "Mail" ha pubblicato oggi parti di video di due agenti di polizia di Minneapolis coinvolti nell'arresto dell'afroamericano Floyd il 25 maggio. Il mese scorso un giudice della contea di Hennepin aveva permesso a giornalisti e membri del pubblico di visionare il filmato su appuntamento, ma senza autorizzare la diffusione del video al pubblico. L'articolo del giornale diceva che i video sono stati fatti trapelare sul suo sito web. Le immagini ottenute mostra circa 10 minuti dal bodycam dell'ex ufficiale Thomas Lane e circa 18 minuti dal bodycam dell'ex ufficiale Alex Kueng. Ma le immagini ottenute dal "Mail" mostrano il terrore di Floyd, accusato di avere spacciato un biglietto da 20 dollari falso, quando gli agenti bussano sulla portiera della sua auto, e gli puntano una pistola in faccia. E lui comincia a implorare: "Non spararmi, agente. Per favore, amico". Il portavoce del tribunale distrettuale della contea di Hennepin, in Minnesota, ha detto a "Toronto Star" che è in corso un'indagine sulla diffusione del video, ma ha rifiutato un ulteriore commento. Lane e Kuang facevano parte della squadra guidata da Derek Chauvin, l’agente che ha soffocato l’afroamericano di 46 anni, tenendogli per otto minuti il ginocchio sul collo, incurante dei ripetuti appelli dell’uomo che faticava a respirare e dopo poco ha smesso di parlare e muoversi.(Nys)