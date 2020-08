Usa: Fauci, l'immunità di gregge non può essere a discapito dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivare all'immunità del gregge - quando così tante persone sono immuni a un virus che smette di circolare - è una "grande cosa", ma il costo per arrivarci può essere molto alto, ha detto lunedì Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". "L'immunità del gregge è una cosa di cui si parla sempre - ma bisogna stare attenti a questo: quando i bambini vengono infettati, anche se statisticamente hanno una probabilità molto, molto più bassa di ottenere un esito grave e di richiedere il ricovero ospedaliero... l'unica cosa è che c'è ancora un rischio", ha detto Fauci, in un briefing con il governatore del Connecticut, Ned Lamont. "I bambini possono ammalarsi gravemente. È un evento raro, ma non è zero. Quindi non dovremmo mai prenderlo alla leggera, andando a cercare l'immunità di gregge facendo ammalare i bambini", ha detto. Fauci ha detto che mentre nel quadro generale una comunità ha interesse a raggiungere l'immunità del gregge, non dovrebbe cercare di ottenerla a spese dei bambini, o di coloro che sarebbero messi a rischio se un bambino li contagiasse. (Nys)