Ue-Italia: colloquio tra Di Maio e alto rappresentante Borrell, focus su Libia e immigrazione

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell Fontelles, incentrato sull’immigrazione illegale – con particolare riferimento alla Tunisia – sulla Libia e sul Mediterraneo orientale. Lo riferisce una nota della Farnesina. In relazione all’aumento dei flussi migratori irregolari provenienti dalla Tunisia registrato negli ultimi giorni, il ministro Di Maio ha ribadito come le coste italiane rappresentino il confine meridionale anche dell’Ue, da cui ci si attende dunque un impegno sia sul fronte della redistribuzione che dei rimpatri. Sia il ministro che l’alto rappresentante hanno espresso l’auspicio di un adeguato livello di cooperazione da parte tunisina per prevenire le partenze irregolari. Al riguardo, l’alto rappresentante ha assicurato il suo personale interessamento affinché la questione sia affrontata con la dovuta attenzione sul fronte europeo. Sulla Libia, il titolare della Farnesina ha ribadito la priorità di rilanciare il dialogo politico all’interno del “Processo di Berlino” per giungere quanto prima ad un accordo per un cessate il fuoco effettivo e sostenibile e alla rapida ripresa della produzione petrolifera. Quanto infine al Mediterraneo orientale, Di Maio e Borrell hanno concordato sull’opportunità di mantenere aperto il dialogo con Ankara al fine di una de-escalation di tensioni nell'area.(Com)