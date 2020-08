Brasile: Petrobras avvia fase finale per noleggio rigassificatore di Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La locazione dell'impianto è "in linea con la strategia della società di migliorare la propria operatività e costruire un ambiente favorevole all'ingresso di nuovi investitori nel settore del gas naturale" in Brasile. La società ha avviato sin dall'inizio del 2019 un processo di disinvestimento attraverso la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (segue) (Brb)