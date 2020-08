Brasile: Petrobras avvia fase finale per noleggio rigassificatore di Bahia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo ambito, lo scorso anno, dopo aver ceduto il 32,8 per cento delle proprie quote nella società di distribuzione del carburante Br Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A.), perdendone il controllo, ha anche annunciato la riapertura del processo di vendita della sua partecipazione nella società di distribuzione di gas Petrobras Gas S.A. (Gaspetro). Petrobras detiene attualmente una partecipazione del 51 per cento in Gaspetro. Il restante 49 per cento è di proprietà di Mitsui Gas e Energia do Brasil. (segue) (Brb)