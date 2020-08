Ponte Genova: il ricordo e la speranza nella giornata di inaugurazione della nuova opera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, ecco il taglio del nastro tricolore da parte del capo dell'esecutivo, il suono delle sirene delle navi ed il passaggio nel cielo delle Frecce tricolori, a disegnare i colori della bandiera italiana e quelli del vessillo genovese di San Giorgio. "Questo ponte è frutto della forza del lavoro, del genio creativo italico, è figlio di una forza d'animo, delle competenze dei talenti. Genova deve ripartire e lo fa da qui: questo ponte è il frutto virtuoso della collaborazione tra politica, amministrazione, impresa e lavoro", le parole pronunciate nel suo intervento dal premier, che ha citato Piero Calamandrei per aggiungere: "Genova è la dimostrazione che il nostro Paese, al contrario di tanti stereotipi, sa rialzarsi, sa superare tante difficoltà, sa tornare a correre". "Genova oggi ha costruito un modello di successo, Genova e questo cantiere lanciano un messaggio di fiducia, competenza, speranza per il futuro", ha affermato dal canto suo Bucci che rivolgendosi ai familiari delle vittime ha concluso: "Queste cose non devono succedere più". "Rimettiamoci in cammino per la città, per la Liguria e per l'Italia", ha avvertito Toti, mentre il senatore a vita ed architetto Renzo Piano, colui che ha progettato l'infrastruttura, ha osservato che il nuovo ponte "è frutto di un lutto, ma sarà amato: è semplice e forte come la città". (Rin)