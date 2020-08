Argentina: caso Maldonado, denunciati ex funzionari governo Macri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha denunciato l'ex capo di Gabinetto del ministero della Sicurezza durante la presidenza di Mauricio Macri, Pablo Nocetti, e l'ex direttore della Gendarmeria nazionale, Ernesto Robino, per abuso di autorità ed altre presunte irregolarità in relazione alla morte del giovane attivista per i diritti umani, Santiago Maldonado, avvenuta il primo agosto del 2017. Secondo quanto si sostiene della denuncia presentata dalle attuali autorità a capo del ministero della Sicurezza, Nocetti, presente sul luogo al momento dell'operazione della gendarmeria culminata nella morte di Maldonado, ha "esercitato un'ingerenza ingiustificata impartendo direttive alle forze di sicurezza che agivano come ausiliari della Giustizia e impedendo e ostacolando in questo modo il compimento degli ordini del magistrato". "L'agire precedente e successivo ai fatti in questione potrebbe raffigurare una violazione dei doveri di funzionario pubblico da parte di Nocetti", prosegue lo scritto pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale "Telam". (segue) (Abu)